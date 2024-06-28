Начальник штабу "Азову" Кротевич отримав відповідь від ДБР на скаргу проти генерала Содоля

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він наголосив, що отриманою відповіддю незадоволений.

"Далі вже робота адвокатів, вдячний всім, хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося", - зауважив Кротевич.