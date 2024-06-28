Начальник штабу "Азову" Кротевич отримав відповідь від ДБР на скаргу проти генерала Содоля
Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич, який написав листа до ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти екскомандувача Обʼєднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, отримав відповідь
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Він наголосив, що отриманою відповіддю незадоволений.
"Далі вже робота адвокатів, вдячний всім, хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося", - зауважив Кротевич.
- 23 червня повідомлялось, що начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич написав листа до ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти одного українського генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".
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