Агент українського підпілля в армії РФ спалив броньовану розвідувально-дозорну машину окупантів на Донецькому напрямку

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Поблизу населеного пункту Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання.

В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена, заявили в "Атеш".

"Подібні акції стають дедалі частішими в лавах російської армії, тому що дедалі більше військових усвідомлюють, що їхня роль у цій війні зводиться до того, щоб бути гарматним м'ясом", - наголосили партизани.