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Агент українського підпілля в армії РФ спалив броньовану розвідувально-дозорну машину окупантів на Донецькому напрямку

Ксенія Золотова
13 жовтня, 2024 неділя
09:09
Війна з Росією вогонь, полум'я, пожежа

Агент руху "Атеш" з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) ЗС Росії на Донецькому напрямку

Зміст

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Поблизу населеного пункту Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання.

В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена, заявили в "Атеш".

"Подібні акції стають дедалі частішими в лавах російської армії, тому що дедалі більше військових усвідомлюють, що їхня роль у цій війні зводиться до того, щоб бути гарматним м'ясом", - наголосили партизани.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1300 військових. Українські сили ліквідували 29 артилерійських систем і 2 системи ППО ворога.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
втрати окупантів
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