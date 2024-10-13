Агент українського підпілля в армії РФ спалив броньовану розвідувально-дозорну машину окупантів на Донецькому напрямку
Агент руху "Атеш" з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) ЗС Росії на Донецькому напрямку
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Поблизу населеного пункту Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання.
В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів, була повністю знищена, заявили в "Атеш".
"Подібні акції стають дедалі частішими в лавах російської армії, тому що дедалі більше військових усвідомлюють, що їхня роль у цій війні зводиться до того, щоб бути гарматним м'ясом", - наголосили партизани.
- Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1300 військових. Українські сили ліквідували 29 артилерійських систем і 2 системи ППО ворога.
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