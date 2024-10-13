Армія РФ за добу війни в Україні втратила 2 системи ППО, 1300 військових і 9 танків

"Якщо знадобиться, помру поруч зі своїм президентом": актор Стівен Сіґал написав лист Путіну

Після концерту ОЕ у столичному Палаці спорту ТЦК з поліцією перевіряли документи у чоловіків: як відреагував Вакарчук, що каже влада, опозиція і військові