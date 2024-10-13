Армія РФ за добу війни в Україні втратила 2 системи ППО, 1300 військових і 9 танків
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила щонайменше 1300 військових. Українські сили ліквідували 29 артилерійських систем і 2 системи ППО ворога
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 668930 (+1300) осіб,
- танків ‒ 8971 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17876 (+49) од,
- артилерійських систем – 19410 (+29) од,
- РСЗВ – 1231 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+2) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16992 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26584 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 3435 (+1)
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
- Протягом доби 11 жовтня на фронті російська загарбницька армія втратила низку одиниць своєї військової техніки, а також майже 1300 окупантів.
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