Армія РФ атакувала Нікополь з артилерії: троє постраждалих
У середу, 23 жовтня, російська окупаційна армія обстріляла артилерією Нікополь Дніпропетровської області. Через це постраждали три людини
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що внаслідок артилерійського обстрілу осколкові поранення отримали 36-річний чоловік та жінки 60 і 78 років. Одну з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Крім цього, у місті пошкоджені півтора десятка магазинів, багатоповерхівки та автівки.
- З ночі середи, 23 жовтня, російська армія атакувала територію України ударними безпілотниками Shahed-136. У Черкасах та області внаслідок ворожого обстрілу є руйнування.
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