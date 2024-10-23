Армія РФ атакувала Нікополь з артилерії: троє постраждалих

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що внаслідок артилерійського обстрілу осколкові поранення отримали 36-річний чоловік та жінки 60 і 78 років. Одну з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім цього, у місті пошкоджені півтора десятка магазинів, багатоповерхівки та автівки.