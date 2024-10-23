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Головна Війна з Росією РФ атакує Україну "шахедами" з різних напрямків у ніч на 23 жовтня

РФ атакує Україну "шахедами" з різних напрямків у ніч на 23 жовтня

Ксенія Золотова
23 жовтня, 2024 середа
00:51
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

У ніч на 23 жовтня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed-136

Зміст

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

О 23:27 стало відомо, що ворожі ударні БПЛА в акваторії Чорного моря рухаються у Південному напрямку. 

Групи "шахедів" рухаються через Миколаївську та Одеську  області північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.

Згодом нові групи ударних БПЛА зафіксували на Сумщині, рухаються західним та південним курсом.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
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