РФ атакує Україну "шахедами" з різних напрямків у ніч на 23 жовтня

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

О 23:27 стало відомо, що ворожі ударні БПЛА в акваторії Чорного моря рухаються у Південному напрямку.

Групи "шахедів" рухаються через Миколаївську та Одеську області північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.

Згодом нові групи ударних БПЛА зафіксували на Сумщині, рухаються західним та південним курсом.

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