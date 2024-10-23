РФ атакує Україну "шахедами" з різних напрямків у ніч на 23 жовтня
У ніч на 23 жовтня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed-136
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
О 23:27 стало відомо, що ворожі ударні БПЛА в акваторії Чорного моря рухаються у Південному напрямку.
Групи "шахедів" рухаються через Миколаївську та Одеську області північно-західним курсом у напрямку Вінниччини.
Згодом нові групи ударних БПЛА зафіксували на Сумщині, рухаються західним та південним курсом.
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