Армія РФ обстріляла село на Куп'янщині: є поранена

Про це повідомляють у ДСНС.

Жінку поранила уламками боєприпасів. Її госпіталізували.

Також внаслідок ворожого обстрілу села на Куп’янщині пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі та інші споруди.

На території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа, її вже ліквідували.