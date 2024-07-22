Армія РФ обстріляла село на Куп'янщині: є поранена
У понеділок, 22 липня, російська армія атакувала село Сенькове Куп’янського району Харківської області: поранення дістала 75-річна жінка
Про це повідомляють у ДСНС.
Жінку поранила уламками боєприпасів. Її госпіталізували.
Також внаслідок ворожого обстрілу села на Куп’янщині пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі та інші споруди.
На території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа, її вже ліквідували.
- 21 липня російська армія завдала ракетного удару по житлових будинках у селищі на Харківщині. Внаслідок атаки є постраждалі.
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