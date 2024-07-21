Росіяни обстріляли житлові будинки в селищі на Харківщині: є поранені
У неділю, 21 липня, російська армія завдала ракетного удару по житлових будинках у селищі на Харківщині. Внаслідок атаки є постраждалі
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Росіяни атакували селище Білий Колодязь Чугуївського району Харківської області. Внаслідок удару постраждали двоє чоловіків.
Вибухи пошкодили житлові будинки та надвірні забудови. В одному з будинків виникла пожежа.
- 20 липня окупанти FPV-дроном ударили по магазину в селі Івашки в Харківській області, в результаті чого поранення дістали щонайменше чотири людини.
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