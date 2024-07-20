Російська армія FPV-дроном вдарила по магазину у селі Івашки на Харківщині: є поранені
У суботу, 20 липня, окупанти FPV-дроном вдарили по магазину у селі Івашки в Харківській області, в результаті чого поранення дістали щонайменше чотири людини
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його даними, о 15:40 окупанти FPV-дроном вдарили по селу Івашки.
Унаслідок влучання у магазин четверо цивільних отримали різного ступеню поранення, зазначив голова ОДА. За попередньою інформацією, поранені двоє чоловіків 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років.
Наразі їх госпіталізовують до лікарні.
- Російські окупанти у суботу, 20 липня, атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік, ще одна жінка отримала поранення.
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