Російська армія FPV-дроном вдарила по магазину у селі Івашки на Харківщині: є поранені

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його даними, о 15:40 окупанти FPV-дроном вдарили по селу Івашки.

Унаслідок влучання у магазин четверо цивільних отримали різного ступеню поранення, зазначив голова ОДА. За попередньою інформацією, поранені двоє чоловіків 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років.

Наразі їх госпіталізовують до лікарні.