Армія РФ просунулась поблизу двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Російська окупаційна армія станом на четвер, 14 серпня, просунулася біля кількох населених пунктів у трьох областях
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Вказано, що на Донеччині росіяни просунулися біля Полтавки та Майського.
Крім того, просування ворога фіксують поблизу Малинівки Запорізької області й Січневого Дніпропетровської області.
- Сили оборони України вживають заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках.
