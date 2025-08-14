Маневр, якого ніхто не очікував: військовий про дії ворога на Добропільському та Покровському напрямках

Детальніше про атаки окупантів в етері Громадського радіо розповів командир роти безпілотних авіаційних комплексів 2-го батальйону 68-ї єгерської бригади на позивний "Фурія".

"Насправді ситуація є досить критичною. Ворог здійснив маневр, який ніхто не очікував. Він прокинув свої диверсійні групи, які змогли просунутися в глибокий тил і перекрити нашу логістику", - прокоментував він.

Водночас "Фурія" додає: "Але наші сили постійно відбивають атаки, і в принципі там ворог зробив невеликий виступ, який можна обрізати та взяти військових РФ в полон. Для того наші сили залучили резерви, відповідно дали нові бригади, які можуть дати відсіч ворогу".

Щодо причин прориву росіян на цьому напрямку він зазначив: "Ворог зараз розробив дуже класну тактику замаскованих диверсійних груп. Вони прощупують на всіх стиках бригад нашої лінії фронту місця, де є слабинки. І як тільки вони знаходять якесь слабке місце — одразу закидають м’ясними штурмами".

"На наших позиціях, як завжди, не вистачає піхоти. Командування про це завжди говорить, але ніякої допомоги не було. І, відповідно, вони просто закидали м’ясними штурмами та зробили прорив", — наголосив військовий.

Водночас, за словами військового: "Ситуація, ніби, за вчорашній та сьогоднішній день трохи покращилася. Наші почали давати відсіч ворогу і посувати їх трошки назад. Ворог дуже швидко накопичує свої резерви в живій силі. Тому, ми поки стараємося відбити їхні штурми".







