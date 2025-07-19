Армія РФ за добу втратила 1120 військових, 46 артсистем та 7 бронемашин
Протягом доби 18 липня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1120 військових. Також українські захисники знищили 46 артилерійських систем та 7 бойових броньованих машин ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1040950 (+1120) осіб;
- танків – 11032 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23012 (+7) од;
- артилерійських систем – 30531 (+46) од;
- РСЗВ – 1442 (+1) од;
- засоби ППО – 1198 (+1) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163);
- крилаті ракети – 3492 (+1);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55606 (+112);
- спеціальна техніка – 3932 (+0).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
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