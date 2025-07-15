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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Армія РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами: на Сумщині є поранені, серед них 14-річна дівчина
Оновлено

Армія РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами: на Сумщині є поранені, серед них 14-річна дівчина

Катерина Єсікова Ольга Бабишена
15 липня, 2025 вiвторок
09:36
Війна з Росією

Увечері понеділка, 14 липня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. Вибухи лунали на Дніпровщині, Харківщині, Київщині, Сумщині, Чернігівщині та в Запорізькій області

Зміст

Атака на Запоріжжя

О 21:10 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров написав про роботу сил ППО у регіоні. Пізніше він додав, що внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на даху багатоповерхівки. Люди не постраждали.

О 00:09 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО. 

Атака на Сумщину

О 03:43 очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що росіяни атакували Шосткинську громаду. 

"Попередньо, одна людина постраждала. Їй надається медична допомога. Внаслідок удару пошкоджено будівлю медичного закладу, багатоквартирні та приватні будинки", - йдеться у повідомленні. 

Згодом він уточнив, що постраждала внаслідок нічної атаки у Шостці – це 14-річна дитина.

"Дівчинка зазнала уламкових поранень скла, коли бігла до укриття. Її госпіталізували, медики надають всю необхідну допомогу", - зазначив Григоров.

За його словами, ворог завдав по місту три ракетні удари. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки та будівля медичного закладу.

фото: Сумська ОВА

Пізніше у Сумській обласній військовій адміністрації зазначили, що внаслідок російських обстрілів території області, на жаль, є поранені мирні жителі: 

  • у Сумській громаді внаслідок атаки дронів травмовано 12 мирних жителів, в тому числі чотирнадцятирічну дитину;
  • у Шосткинській громаді внаслідок ракетних ударів поранено чотирнадцятирічну дитину.

Загалом з ранку 14 липня до ранку 15 липня 2025 року, російські війська здійснили 85 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.

Атака на Чернігівщину

На околицях Чернігова ввечері 14 липня зафіксували влучання "шахедів". Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

О 20:40 він повідомив про падіння двох безпілотників. Згодом, о 21:02, стало відомо про вибух третього "шахеда", о 21:18 – четвертого, а о 21:24 – п'ятого.

Станом на 21:25, даних про травмованих людей внаслідок цих подій до Чернігівської МВА не надходило.

Атака на Харківщину

Цієї ночі росіяни атакували Харківщину, сталися пожежі, постраждала жінка. Про це інформує ДСНС України

 Куп'янський район, с. Приколотне:

Внаслідок обстрілу зруйновано приватні оселі. Згоріли 2 будинки та 4 господарчі споруди 300 кв.м. Постраждала 68-річна жінка.

Чугуїв:

Унаслідок обстрілу сталися пожежі у 2 будівлях та на відкритій території (2 га). Без постраждалих.

фото: ДСНС України

Рух "шахедів"

О 16:32 військові попередили про загрозу застосування безпілотників для Сумської області. Пізніше вона поширилася на Чернігівську область.

Станом на 17:26 тривогу оголосили для Полтавської, Харківської та Донецької областей.

Інформація щодо руху ворожих ударних БПЛА:

  • у південно-східній частині Харківщини, курс західний;
  • на межі Сумщини та Чернігівщини, курс південно-західний;
  • у центральній частині Сумщини, курс західний/південно-західний;
  • у центральній частині Чернігівщини, курс південно-західний;
  • на півночі Полтавщини, курс південний;

За 40 хвилин безпілотники летіли в центральній частині Харківщини, курс - західний; на межі Сумщини та Чернігівщини, курс - південно-західний; у північно-західній частині Полтавщини - курс південно-західний.

Тим часом Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил ППО у регіоні.

Інформація щодо руху ворожих ударних дронів станом на 19:00:

  • на півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • на сході Полтавщини, курс - західний;
  • у південно-східній частині Київщини, курс - західний;
  • у північно-східній частині Сумщини - курс південно-західний;

Також загрозу "шахедів" оголосили для Кіровоградської області. Ще одна з груп дронів наближалася до Конотопа Сумської області зі сходу.

Інформація щодо руху ворожих ударних безпілотників станом на 19:50:

  • на півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • на сході Полтавщині, курс - південний;
  • у центральній частині Харківщини, курс - південний;
  • у північній та центральній частині Сумщини - курс південно-західний;
  • на півночі Київщини, курс - західний;
  • з акваторії Чорного моря, курс Миколаївщина.

О 19:57 у Житомирській області оголосили загрозу застосування ворогом ударних БПЛА, а згодом і для Харкова.

Інформація щодо руху ворожих ударних дронів станом 20:43:

  • у центральній частині Чернігівщини, курс - західний;
  • на півночі Полтавщини, курс - південний;
  • на сході Харківщини, курс - західний;
  • у північній  частині Сумщини - курс південно-західний;
  • у центрі Дніпропетровщини, курс - західний/південно-західний;
  • на півдні Миколаївщини, курс північно-західний.

"Чернігів, Запоріжжя загроза застосування ворогом ударних БПЛА", - написали військові.

Станом на 21:37 ворожі дрони перебували:

  • на сході Одещини, курс північний
  • з акваторії Чорного моря, курс - Одещина/Миколаївщина
  • на заході та центрі Харківщини, курс - південно-західний
  • м. Дніпро - БПЛА над містом.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський написав, що у Чернігові зафіксували 5 вибухів. За попередньою інформацією, люди не постраждали. 

О 22:10 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав про вибухи у регіоні: "Гучно в області. Залишайтеся у безпечних місцях. Бережіть себе та рідних".

За 5 хвилин дрони фіксували на сході Дніпропетровщині, курс південно-західний; на Харківщині, курс західний; на Сумщині, курс - південно-західний; м. Харків - БПЛА над містом.

Водночас один з безпілотників наближався до Дніпра, інший - на півночі Кіровоградської області, курс Черкащина.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 22:07 у Чугуєві пролунали вибухи – ворог завдав удару, попередньо БПЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, дані про постраждалих не надходили. На місці працюють профільні служби, наслідки атаки уточнюються.

Станом на 00:12 дрони фіксували

  • на Миколаївщині, курс південно-західний;
  • на Кіровоградщині, курс північний; 
  • у напрямку Дніпра;
  • у напрямку Запоріжжя; 
  • на Харківщині, курс південний / північний.

Крім того, спостерігали БПЛА над Кропивницьким. 

О 00:48 безпілотники перебували

  • на Миколаївщині, курс південно-західний; 
  • над Кропивницьким;
  • на півночі Харківщини, курс на південь;
  • на півночі Сумщини, курс південно-західний;
  • на Дніпровщині, курс південно-західний.

Невдовзі з'явилося повідомлення про швидкісну ціль на Шостку (Сумщина). 

Станом на 01:33 дрони фіксували

  • на сході та центрі Харківщини, курс південний / північний;
  • на Кіровоградщині, курс на північ;
  • на заході та сході Миколаївщини, курс південний;
  • на Дніпровщині, курс південно-західний;
  • на півночі Сумщини, курс південно-західний.

За 10 хвилин для Київщини оголосили ракетну небезпеку. 

О 02:22 БПЛА були

  • на сході Дніпровщини, курс західний; 
  • на Херсонщині, курс на захід; 
  • на сході Чернігівщини, курс південний; 
  • на Миколаївщині, курс південний; 
  • на півночі Сумщини, курс західний.

Станом на 03:04 безпілотники спостерігали

  • на сході Чернігівщини, курс західний/південно-західний; 
  • на Харківщині, курс південний; 
  • на сході Дніпровщини; 
  • біля Запоріжжя.

О 03:46 БПЛА перебували в центрі Дніпровщини (курс західний) і на сході Чернігівщини (курс південний). Загроза безпілотників також існувала для Запоріжжя. 

Станом на 04:27 дрони перебували

  • в центрі Дніпровщини, курс північний; 
  • на півдні Миколаївщини, курс північний;
  • на сході Чернігівщини, курс південний; 
  • на сході Сумщини, курс південно-західний.

О 05:13 безпілотники фіксували

  • на півночі Чернігівщини, курс південно-західний; 
  • на сході Дніпровщини, курс західний; 
  • на півночі Запорізької області, курс південно-західний; 
  • в центрі Харківщини, курс північно-західний.

Інформація щодо руху ворожих ударних БПЛА станом на 06:37:

  • БПЛА на сході Дніпропетровщини, курс західний;
  • БПЛА на півночі Запорізької області, курс південно-західний;
  • БПЛА в центрі Херсонщини, курс південно-західний;
  • БПЛА на Чернігівщині, курс південний;
  • БПЛА на сході Сумщини, курс східний.

О 06:53 в ПС попередили про загрозу застосування дронів у Дніпрі, через хвилину загроза поширилась і на Кривий Ріг.

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Теги:
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безпілотник
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