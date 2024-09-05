Армія РФ застосовує хімічну зброю на півдні України, - ОСУВ "Таврія"
Російські окупанти на півдні України використовують боєприпаси з хімічною зброєю: вони скидають їх з дронів на позиції ЗСУ
Про це в етері телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
За його словами, армія РФ протягом серпня здійснила приблизно 200 атак з отруйними речовинами уздовж лінії зіткнення, що є у відповідальності ОСУВ "Таврія".
Водночас Лиховій підкреслив: ворог зараз особливо активно атакує Сили оборони в Запорізькій області: там на лінії бойового зіткнення 4 вересня зафіксували 13 скидів з хімічними речовинами.
"Загалом противник активно застосовує скиди з коптерів, вони ними посилюють роботу своєї артилерії та інших засобів ураження. Так за вчора таких скидів було більше 200 із використанням більше 300 боєприпасів", - наголосив речник.
- 2 вересня речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що наразі немає підстав вважати, що Херсону загрожують сухопутні штурми російських окупантів.
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