Херсону наразі не загрожують сухопутні штурми армії РФ, - ОСУВ "Таврія"
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що наразі немає підстав вважати, що Херсону загрожують сухопутні штурми російських окупантів
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"Немає жодних підстав говорити, про те, що Херсону загрожують, якісь сухопутні штурми", - зазначив речник.
Водночас Лиховій зазначив, що, на жаль, Херсон щодня переживає по кілька обстрілів з російської артилерії.
За його словами, однією із підстав виключити можливість наступу на Херсон – це те, що наші війська ще продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра та трохи відтісняти противника від річки. Це зменшує небезпеку форсування Дніпра з боку окупаційних військ.
- Протягом минулої доби 1 вересня на фронті між двома арміями відбулося 182 бойових зіткнення. Росія найбільше атакує на Покровському напрямку, зокрема в районі Новогродівки.
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