Херсону наразі не загрожують сухопутні штурми армії РФ, - ОСУВ "Таврія"

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Немає жодних підстав говорити, про те, що Херсону загрожують, якісь сухопутні штурми", - зазначив речник.

Водночас Лиховій зазначив, що, на жаль, Херсон щодня переживає по кілька обстрілів з російської артилерії.

За його словами, однією із підстав виключити можливість наступу на Херсон – це те, що наші війська ще продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра та трохи відтісняти противника від річки. Це зменшує небезпеку форсування Дніпра з боку окупаційних військ.