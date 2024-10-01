Армія РФ завдала 6 ударів по житлових кварталах Запоріжжя: двоє постраждалих

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни атакували Запоріжжя. Попередньо, завдали 6 ударів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. На зараз відомо про двох поранених. Інформація щодо руйнувань та стану людей уточнюється.

Фото: Запорізька ОВА

Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку міста.