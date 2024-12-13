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Атеш: Окупанти репресують працівників Кримської залізниці під керівництвом ФСБ

Ксенія Золотова
13 грудня, 2024 п'ятниця
06:41
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Кілька днів тому у Сімферополі, в депо, було затримано двох майстрів Кримської залізниці, яких окупанти побили нібито за співпрацю з Силами оборони України

Зміст

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агенти рузу повідомляють, що кілька днів тому у Сімферополі, в депо, було затримано двох майстрів Кримської залізниці. Під час затримання рашисти жорстоко побили їх. Відомо, що репресії відбуваються під керівництвом представників ФСБ.

Затриманих співробітників підприємства звинувачують у співпраці з Силами оборони України та передачі даних Силам оборони України. Наразі їх помістили у СІЗО №2.

"Подібні затримання стають звичним явищем, особливо наприкінці року. Людей демонстративно розміщують у СІЗО, але незабаром звільняють через відсутність реальних доказів. Усе це робиться заради формальної звітності перед вищим керівництвом силових органів РФ", - наголошують партизани.

В "Атеш" зауважили, що методи росіян залишаються незмінними: вони намагаються залякати людей, репресуючи всіх поспіль: "Але вони не розуміють, що такими діями лише зміцнюють бажання боротися з їх свавіллям. Наших прихильників їм затримати не вдасться і рух опору продовжує зростати!"

  • Партизанський рух "Атеш" зафіксував, як російська окупаційна армія перекидає військову техніку з тимчасово захопленого Криму до Запорізької області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
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