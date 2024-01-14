"Атеш" пропонує грошову винагороду будівельникам із Криму, які розповідатимуть про спорудження фортифікацій
Українські партизани руху "Атеш" запропонували будівельникам із тимчасово окупованого Криму грошову винагороду за інформацію про спорудження фортифікацій
Про це пише "Атеш".
Зазначається, що партизани готові платити 5000 рублів у день й аванс одночасно при вступі у розмірі 15 000 рублів за інформацію про спорудження фортифікацій.
"Що нам потрібно від майбутнього агента? Фото, відео робіт та фотографії документів", - йдеться у повідомленні.
Алгоритм дій:
- Зв'язатися з партизанським рухом "Атеш";
- Влаштовуватися на роботу з будівництва оборонних споруд і надіслати партизанам підтвердження, отримати 15 000 руб. авансу;
- сфотографувати (зняти на відео) хід роботи, місце розташування будівельної бригади та документацію, що стосується будівництва;
- отримати 6000 рублів/день від "Атеш".
Натомість так звана окупаційна влада Криму будує оборонні об'єкти для відбиття атаки ЗСУ. За цю роботу росіяни пропонують 2000 рублів за день.
- Агенти партизанського руху "Атеш" поблизу тимчасово окупованої Євпаторії виявили позиції майже роти росіян: вони окопалися в посадках.
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