"Атеш" пропонує грошову винагороду будівельникам із Криму, які розповідатимуть про спорудження фортифікацій

Про це пише "Атеш".

Зазначається, що партизани готові платити 5000 рублів у день й аванс одночасно при вступі у розмірі 15 000 рублів за інформацію про спорудження фортифікацій.

"Що нам потрібно від майбутнього агента? Фото, відео робіт та фотографії документів", - йдеться у повідомленні.

Алгоритм дій:

Зв'язатися з партизанським рухом "Атеш";

Влаштовуватися на роботу з будівництва оборонних споруд і надіслати партизанам підтвердження, отримати 15 000 руб. авансу;

сфотографувати (зняти на відео) хід роботи, місце розташування будівельної бригади та документацію, що стосується будівництва;

отримати 6000 рублів/день від "Атеш".

Натомість так звана окупаційна влада Криму будує оборонні об'єкти для відбиття атаки ЗСУ. За цю роботу росіяни пропонують 2000 рублів за день.