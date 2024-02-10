"Атеш" виявив радіолокаційну станцію ворога у Джанкої
Партизанський рух "Атеш" виявив та надав координати місцезнаходження радіолокаційної станції росіян у тимчасово окупованому Джанкої, що в Криму
Про це пише "Атеш".
Зазначається, що радіолокаційна станція "Противник-ГЕ" знаходиться на південному заході від Джанкойського аеродрому. Вона виявляє повітряні цілі та передає інформацію на ППО, яке прикриває аеродром.
"Зазначимо, що раніше це не рятувало окупантів від прильотів на згаданому об'єкті", - написали партизани.
За їхніми словами, їм також вдалося розвідати ремонтну базу ворога, а також місце стоянки військової техніки у населеному пункті Новостепове.
Координати: 45.6934554, 34.3966575.
- Нещодавно "Атеш" провів розвідку та надав координати складів боєприпасів Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму.
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