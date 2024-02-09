Партизани в окупованому Криму розвідали склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ

Про це повідомляє "Атеш".

"Наші агенти провели розвідку складів боєприпасів 758 центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ Росії біля н.п. Наумовка Сакського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця територія добре охороняється, по всьому периметру ходять патрулі, а також стоять вежі з вартовими. Ймовірно, там зберігаються боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння, яке використовується на військових суднах окупантів.

"Ми переконалися, що противник розподіляє скупчення боєприпасів, а також стали свідками навантаження ящиків з боєкомплектом для їх подальшого транспортування у військові частини", - додали окупанти.