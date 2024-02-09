Партизани в окупованому Криму розвідали склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ
Партизанський рух "Атеш" провів розвідку та надав координати складів боєприпасів Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє "Атеш".
"Наші агенти провели розвідку складів боєприпасів 758 центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ Росії біля н.п. Наумовка Сакського району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ця територія добре охороняється, по всьому периметру ходять патрулі, а також стоять вежі з вартовими. Ймовірно, там зберігаються боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння, яке використовується на військових суднах окупантів.
"Ми переконалися, що противник розподіляє скупчення боєприпасів, а також стали свідками навантаження ящиків з боєкомплектом для їх подальшого транспортування у військові частини", - додали окупанти.
- Партизанський рух "Атеш" провів розвідку та зафіксував позиції російських кораблів у порту Новоросійську, з яких окупанти 7 лютого обстріляли Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.5 Купівля 37.5Продаж 38.03
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.32
- Актуальне
- Важливе