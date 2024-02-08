Партизани оприлюднили координати кораблів РФ у Новоросійську, які атакували Україну 7 лютого

Про це пише "Атеш".

Партизани зафіксували малий ракетний корвет проєкту 22800 "Каракурт" та малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Зазначається, що саме з цих суден були запущені "калібри" по Україні 7 лютого 2024 року.

"Кораблі перебувають у складі 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ Росії. Вони були перекинуті з Севастополя до Новоросійська після успішних ударів Сил оборони України. Однак вони продовжують брати участь у злочинних нападах на мирні міста", - йдеться у повідомленні.

Координати: 44.721779220175, 37.78196459936.