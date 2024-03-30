Аудитори рекомендували Пентагону краще відстежувати допомогу США Україні
Управління звітності уряду США оприлюднило звіти Конгресу щодо спрямування 113 мільярдів доларів на озброєння та підтримку економіки України
Про це повідомляє "Голос Америки".
Звіт торкається й допомоги у сфері безпеки, наданої за двома програмами – програмою президентських повноважень та Ініціативою сприяння безпеці України.
Міноборони США, йдеться у звіті, створило нові організації для доставки в Україну безпрецедентного обсягу оборонної продукції в стислі терміни – "через пів світу й у зону бойових дій".
У ході підготовки звіту було виявлено, що Пентагон не має чітких вказівок щодо відстеження поставок обладнання, а дані про доставку можуть бути неточними.
"Ми дали рекомендації щодо покращення зусиль міноборони, щоб забезпечити відстеження та належне використання обладнання американського виробництва в Україні", – сказано у звіті.
- Нагадаємо, в Україні відбулися вже декілька інспекцій щодо використання коштів США і жодна з них не підтвердила суттєвих зловживань. Натомість українська влада бере активну участь у взаємодії зі Сполученими Штатами на багатьох рівнях, щоби забезпечити прозорість і підзвітність використання мільярдних коштів американських платників податків, наданих українцям.
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