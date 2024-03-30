Аудитори рекомендували Пентагону краще відстежувати допомогу США Україні

Про це повідомляє "Голос Америки".

Звіт торкається й допомоги у сфері безпеки, наданої за двома програмами – програмою президентських повноважень та Ініціативою сприяння безпеці України.

Міноборони США, йдеться у звіті, створило нові організації для доставки в Україну безпрецедентного обсягу оборонної продукції в стислі терміни – "через пів світу й у зону бойових дій".

У ході підготовки звіту було виявлено, що Пентагон не має чітких вказівок щодо відстеження поставок обладнання, а дані про доставку можуть бути неточними.

"Ми дали рекомендації щодо покращення зусиль міноборони, щоб забезпечити відстеження та належне використання обладнання американського виробництва в Україні", – сказано у звіті.