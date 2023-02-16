"Ми стежимо за кожним доларом": Держдеп США похвалив Україну щодо підзвітності використаної допомоги
Українська влада бере активну участь у взаємодії зі Сполученими Штатами на багатьох рівнях, щоби забезпечити прозорість і підзвітність використання мільярдних коштів американських платників податків, наданих українцям
Про це заявила в середу у Вашингтоні директор Офісу міжнародної допомоги Держдепартаменту США Дафна Ренд, пише Укрінформ.
"Ми працюємо на багатьох рівнях щодо підзвітності з Урядом України, з президентом Зеленським і його чудовою командою, і вони беруть активну участь у цьому", - зауважила представниця Держдепартаменту США.
Вона зазначила, що до цього процесу залучений інститут генеральних інспекторів з Держдепартаменту, агентства USAID і Міністерства оборони США, а також неурядові організації та інші проєкти. Ці зусилля дозволяють дати чітку відповідь платникам податків, а також уряду й Конгресу США, як і куди використовуються американські кошти.
За її словами, питання контролю витрат, виділених для підтримки Україні є головним пріоритетом адміністрації США.
"Ми зосереджені на цьому, ми стежимо за кожним доларом і прагнемо до найвищого рівня підзвітності",- підсумувала представниця Держдепартаменту США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.06
-
EUR
Купівля 41.74Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе