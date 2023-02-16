Про це заявила в середу у Вашингтоні директор Офісу міжнародної допомоги Держдепартаменту США Дафна Ренд, пише Укрінформ.

"Ми працюємо на багатьох рівнях щодо підзвітності з Урядом України, з президентом Зеленським і його чудовою командою, і вони беруть активну участь у цьому", - зауважила представниця Держдепартаменту США.

Вона зазначила, що до цього процесу залучений інститут генеральних інспекторів з Держдепартаменту, агентства USAID і Міністерства оборони США, а також неурядові організації та інші проєкти. Ці зусилля дозволяють дати чітку відповідь платникам податків, а також уряду й Конгресу США, як і куди використовуються американські кошти.

За її словами, питання контролю витрат, виділених для підтримки Україні є головним пріоритетом адміністрації США.

"Ми зосереджені на цьому, ми стежимо за кожним доларом і прагнемо до найвищого рівня підзвітності",- підсумувала представниця Держдепартаменту США.