Без обмеження прав і свобод громадян ми не переможемо у війні, - військовий експерт Дикий

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Насправді, те що обмеження прав і свобод громадян під час війни є неминучим, фактично і є в нормах міжнародного права. Навіть Європейська конвенція з прав людини містить обмовку про обмеження прав громадян під час війни. Хотілось побачити ту людину, яка вважає, що є шанс перемогти у війні не обмеживши права й свободи громадян. На жаль, без цього ми не зможемо подолати ворога. До того, у цій війні воюють дві країни, які по-різному ставляться до цього питання. В Росії взагалі не визнають права й свободи громадян. І якщо ми зараз частково не обмежимо права й свободи, то може статись так, що ми втратимо все, що мали", - пояснив Дикий.

Експерт наголосив, що якщо не обмежувати частину прав та свобод громадян під час бойових дій, то існує велика ймовірність програшу у війні

"Тому, краще сьогодні тимчасово відмовитись від окремих прав та свобод, щоб потім не втратити ці можливості назавжди. Бо в результаті того, що ми зараз чіплятись за те, щоб нам не обмежували наші права й свободи, а потім може вийти так, що наша країна може бути повністю окупована". - додав він.

Що передувало

Заяву про відступ України від деяких положень Конвенції з прав людини було опубліковано на сайті РЄ ввечері 28 квітня.

Там зазначається, що на період воєнного стану влада може здійснювати наступні заходи:

примусово відчужувати майно для потреб держави,

запроваджувати комендантську годину,

встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду,

запроваджувати заборону на мирні зібрання й мітинги.

Крім цього, дозволено проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленого порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України.

Також в Україні може встановлюватися заборона або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де запроваджено воєнний стан.

Заяву було подано ще 4 квітня, але оприлюднили її лише зараз.

Реакція ЄС

Речник ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі 29 квітня заявив, що Євросоюз із розумінням ставиться до заходів, яких вживає країна у стані війни.

"Якщо ми маємо проблему, або потенційну проблему з нашими українськими партнерами – ми її обговорюємо. Ми не вважаємо, що українські партнери будуть робити якісь кроки з "недоброї волі". Ми повністю розуміємо важкі та складні умови, в яких вони діють. У нас немає причин вважати, що вони будуть здійснювати будь-які кроки з метою порушити власні міжнародні зобов’язання, ті питання, цінності й принципи, які є дуже важливими для ЄС і для відносин між Україною і Європейським Союзом", – цитує його Укрінформ.

Речник ЄС утримався від коментарів стосовно відносин між Україною і Радою Європи, яку Київ поінформував про тимчасове обмеження універсальних прав людини через воєнний стан, адже ця організація є окремою та відмінною від ЄС.

При цьому Стано підтвердив, що повага до фундаментальних прав і свобод є надзвичайно важливою для ЄС, і її дотримання тісно пов’язане як із процесом вступу України до ЄС, так і з наданням Україні макрофінансової підтримки. Європейська сторона проводить уважний моніторинг та регулярну оцінку дотримання таких принципів, запевнив дипломат.