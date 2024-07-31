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Безпілотні системи на полі бою вже переважають за ефективністю артилерію, - Генштаб

Юлія Лаврук
31 липня, 2024 середа
10:00
Війна з Росією

Заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко заявив, що безпілотні системи на полі бою вже переважають за ефективністю класичні види зброї, зокрема артилерію

Зміст

Про це він сказав у межах хакатону Precision, присвяченого безпілотним системам, передає Генштаб ЗСУ.

За його словами, за останні майже три роки на полі бою відбулись суттєві технологічні зрушення. Водночас ЗСУ потребують постійного покращення безпілотних систем - машинне бачення, елементи штучного інтелекту, рої безпілотників та сучасні засоби РЕБ.

Лебеденко зазначив, що безпілотні системи на полі бою "вже переважають за ефективністю класичні види зброї, включно з артилерією".

Відповідно пріоритетні напрямки для ЗСУ та виробників зброї - технологічні, кажуть у Генштабі. Зокрема йдеться про перехоплювачі, системи коригування вогню артилерії, контрбатарейну боротьбу, безпілотні системи, які здатні ефективно працювати на оперативні та стратегічні глибини.

"Сьогодні головнокомандувачем визначена задача комплексного застосування роботизованих комплексів і БПЛА на полі бою. Наприклад, замінити взводний опорний пункт технологічними системами, коли персонал знаходиться поза межами небезпечної зони. Ми можемо мати технологічну перевагу, яка дозволить нам перемогти", - додав Андрій Лебеденко.

  • Українські військові вночі 31 липня атакували склад зберігання озброєння і військової техніки російських окупантів неподалік від Курська.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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