У Курській області РФ сталася пожежа на одному з об'єктів після атаки БПЛА
Губернатор Курської області Андрій Смірнов заявив про пожежу на одному з об'єктів регіону внаслідок атаки безпілотників
Про це він написав у Telegram.
"У Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після атаки ЗСУ. Знаходжуся на місці разом із представниками силових структур. З'ясовую можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги", - написав Смірнов близько 2 години ночі.
Уже під ранок, за його словами, рятувальники локалізували вогонь на об'єкті. Натомість внаслідок пожежі люди не постраждали.
- Уночі проти 29 липня російська ППО нібито знищила понад 40 дронів над шістьома регіонами. Зокрема, в Орловській області через це пошкоджено електропідстанцію.
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