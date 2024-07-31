У Курській області РФ сталася пожежа на одному з об'єктів після атаки БПЛА

Про це він написав у Telegram.

"У Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після атаки ЗСУ. Знаходжуся на місці разом із представниками силових структур. З'ясовую можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги", - написав Смірнов близько 2 години ночі.

Уже під ранок, за його словами, рятувальники локалізували вогонь на об'єкті. Натомість внаслідок пожежі люди не постраждали.