"Білі янголи" евакуювали двох хлопчиків та їхню маму на Донеччині
Поліцейський екіпаж "Білі янголи" евакуював двох хлопчиків та їхню маму з села Новоекономічне, що на Донеччині
Про це повідомляє МВС України.
"На цих зворушливих фото - пʼятирічний Руслан та півторарічний Ярік з села Новоекономічне, що на Донеччині. Їх разом з мамою евакуювали за кілька кілометрів від лінії фронту поліцейські спецекіпажу "Білий янгол"", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві кажуть, що евакуація пройшла в умовах високого ризику, тому що ворожа армія постійно обстрілювала сусідні села авіабомбами. Попри це, правоохоронці змогли забезпечити безпеку дітей та їхньої матері.
Станом на сьогодні евакуйовано вже 1687 дітей, проте ще залишаються 1874 сімей з 3046 дітьми, додали у МВС.
- Чотири жінки пройшли пішки 12 км з Красногорівки на Донеччині під ворожими обстрілами. Поліцейський екіпаж "Білі янголи" розшукали їх у полях і доставили у пункт переселенців.
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