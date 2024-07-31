Пішки 12 км під обстрілами: "Білі янголи" евакуювали чотирьох жінок, які вийшли з прифронтової Красногорівки

Про це повідомляє поліція Донеччини.

Наразі люди оговтуються від пережитих жахіть і розповідають про ситуацію в місті та звірства окупантів.

В останні дні ворог кинув на знищення Красногорівки всі сили. В’їзду-виїзду з міста немає, але люди виходять пішки, і поліція продовжує рятувати тих, кого ще можна, кажуть поліцейські.

"Донька з мамою, 27 і 50 років, та дві сусідки 63 та 72 роки втратили все – ворог розбив і спалив їхні будинки. Тікаючи від окупантів, жінки зуміли зловити зв'язок і додзвонитися до екіпажу "Білий янгол". Люди не знали, де вони знаходяться, бо йшли навмання", - розповіли правоохоронці.

Поліцейські негайно вирушили на порятунок, заїхавши в зону вогню, знайшли та евакуювали знесилених мешканок. На відкритій місцевості "білі янголи" могли стати легкою мішенню для росіян, тому діяли швидко, зазначили у пресслужбі. Жінки були в стані сильного стресу, але дорогою правоохоронцям вдалось їх заспокоїти.

Зараз жительки Красногорівки – у безпеці та отримують всю необхідну допомогу.

"Від того, що їм довелось пережити, холоне кров. Ці історії – важливий доказ злочинів Росії проти цивільного населення", - кажуть у поліції.

Одна з жінок Валентина розповідає: "50 снарядів падає в один двір, і спробуй вижити! Виїжджати треба одразу, не чекати, як ми".

Друга, Наталя каже, що коли росіяни розбомбили завод, два верхніх провулки просто знесли разом з жителями.

"Одній бабці вночі прилетіло в хату, прямо в ліжко, де вона спала… Так били, що цегла будинків перетворилась на муку, а по вулицях окремо лежали частини тіл. Людей ховали на городах… Коли виходили з міста, над нами свистіли кулі в наш бік, по ногах… Ми не знали, куди йти, йшли по інтуїції. Розуміли: якщо зараз не вийдемо, то не вийдемо ніколи", - розповідає жителька Красногорівки.

Олена натомість розповіла історію, як до неї підлетів дрон, "мене в упор бачив і бабусь усіх".

"І одразу - приліт в гараж, все вибухнуло, загорілося, вогонь перекинувся на хату. За 2 хвилини загорілося все, підвал, де ми були, став, як мікрохвильовка, температура така, що в мене волосся обгоріло… Менше ніж за годину на наше подвір’я прилетіло 11 снарядів, розвалило будинок… Вибухова хвиля від КАБу по мені пройшла, з мене ніби обличчя зняли, тіло розділили й потім зібрали. З вух текла кров, я нічого не бачила, не чула, два тижні навіть встати не могла… Деяких сусідів живцем завалило в підвалах, і вони так і померли... Ми бачили, як ворог влучив у бабусь і діда з паличкою, їх порвало на шматки… Літня пара жила з сином, сина поранило, й поки мати телефонувала «Білим янголам», щоб забрали пораненого, стався новий обстріл, знесло пів голови… Якщо у тебе на телефоні ловиться зв'язок - все, над тобою зависає дрон, а другий летить з бомбочкою. Одній жінці цією бомбочкою ногу відірвало. Сусіди вибігли на виручку, а їм услід прилетів вже звичайний снаряд", - розповідає жінка.