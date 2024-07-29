Із Покровська щомісяця евакуюють понад 500 людей, дітей вивезли вже 4 тис., - МВА

Про це повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, в етері Радіо Свобода.

Він зауважив, що у Покровську зараз залишаються 60 тис. людей, серед них 4 тис. дітей. За словами Добряка, з міста щомісяця евакуюють понад 500 мешканців, коли загалом вивезли 4 тис. дітей.

Начальник міської військової адміністрації підкреслив, що евакуаційний потяг відправляється раз на 8 днів.

"Зараз у наш евакуаційний хаб їдуть люди з Торецька, розумієте, який там жах твориться. Вони проходять комісії, записуються. Тому що там будуть виплати, йдуть виплати по від’їзду, через "Укрпошту". Тому так планово це виходить. Тобто не просто прийти на потяг. Якщо людина прийшла, до потяга ще п’ять-шість днів, то в нас є "шелтер", де вона перебуває; можна помитися, триразово похарчуватися гарячим харчуванням. Їдуть зараз у Волинську область. Волинь – приймаюча сторона, і Рівненщина. Це організовано через уряд, через Донецьку обласну державну адміністрацію", - розповів він.

Водночас Добряк підкреслив, що місцева військова адміністрація виконує завдання з облаштування оборонних споруд у районі Покровська так, як ставить військове керівництво.

"Сьогодні до міста 20 кілометрів від лінії фронту. Ті завдання (облаштування фортифікаційних споруд – ред.), які ставить військове керівництво, ми виконуємо – не більше, не менше. Я і не маю права, і не всією інформацією (про фортифікаційні споруди – ред.) володію. Я тільки володію конкретно по місту, або по внутрішньому кільцю міста", - сказав глава МВА.