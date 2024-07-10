На Харківщині та Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з деяких громад

Відповідне рішення ухвалили 10 липня, передає пресслужба Мінреінтеграції.

Так, примусовій евакуації підлягають 186 дітей з їхніми родинами із 38 населених пунктів Ізюмського, Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

Таку евакуацію планують провести протягом 60 діб.

Зазначається, що для здійснення евакуації з Харківщини розгорнуто збірні та приймальні пункти евакуації. Виїзд здійснюватиметься безоплатно.

Охочі евакуюватися із прифронтових територій можуть цілодобово телефонувати за номером гарячої лінії Харківської ОВА: 0 800 339 291.

На Донеччині евакуації підлягають діти, які проживають у населених пунктах Лиманської та Іллінівської територіальних громад Краматорського району. Загалом звідти мають вивезти 38 маленьких українців з їхніми батьками або іншими законними представниками.

Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.

У відомстві запевнили, що всі евакуйовані отримають безоплатне житло, гуманітарну допомогу й психологічну підтримку.