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На Харківщині та Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з деяких громад

10 липня, 2024 середа
19:39
Війна з Росією евакуація

В Україні розширили перелік населених пунктів, з яких примусово евакуюють родини з дітьми. Йдеться про громади на Харківщині й Донеччині

Зміст

Відповідне рішення ухвалили 10 липня, передає пресслужба Мінреінтеграції.

Так, примусовій евакуації підлягають 186 дітей з їхніми родинами із 38 населених пунктів Ізюмського, Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

Таку евакуацію планують провести протягом 60 діб.

Зазначається, що для здійснення евакуації з Харківщини розгорнуто збірні та приймальні пункти евакуації. Виїзд здійснюватиметься безоплатно.

Охочі евакуюватися із прифронтових територій можуть цілодобово телефонувати за номером гарячої лінії Харківської ОВА: 0 800 339 291.

На Донеччині евакуації підлягають діти, які проживають у населених пунктах Лиманської та Іллінівської територіальних громад Краматорського району. Загалом звідти мають вивезти 38 маленьких українців з їхніми батьками або іншими законними представниками.

Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.

У відомстві запевнили, що всі евакуйовані отримають безоплатне житло, гуманітарну допомогу й психологічну підтримку.

  • Влада Харківської області 11 квітня ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми зі 47 прифронтових населених пунктів.
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Донеччина
Харківщина
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