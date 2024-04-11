На Харківщині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми зі 47 прифронтових населених пунктів
Влада Харківської області 11 квітня ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми зі 47 прифронтових населених пунктів
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Рішення було ухвалено на Раді оборони області.
"Йдеться лише про близькі до кордону з РФ населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини", - написав чиновник.
При цьому він підкреслив, що міста Харкова це рішення не стосується.
Владою вже визначено маршрути евакуації та заброньовано місця тимчасового проживання людей, наголосив Синєгубов.
Варто зазначити, що 26 березня Синєгубов попереджав, що на Харківщині можуть розширити перелік населених пунктів, які підлягають евакуації.
- За даними "Медузи", російські силовики переконані, що країна-агресорка може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене.
- Водночас у Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація щодо нібито підготовки росіян до наступу на Харків не відповідає дійсності.
- 1 квітня мер Харкова Ігор Терехов сказав, що не бачить потреби в евакуації людей із міста.
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