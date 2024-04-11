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На Харківщині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми зі 47 прифронтових населених пунктів

11 квітня, 2024 четвер
16:55
Війна з Росією евакуація

Влада Харківської області 11 квітня ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми зі 47 прифронтових населених пунктів

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рішення було ухвалено на Раді оборони області.

"Йдеться лише про близькі до кордону з РФ населені пункти  Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини", - написав чиновник.

При цьому він підкреслив, що міста  Харкова це рішення не стосується. 

Владою вже визначено маршрути евакуації та заброньовано місця тимчасового проживання людей, наголосив Синєгубов.

Варто зазначити, що 26 березня Синєгубов попереджав, що на Харківщині можуть розширити перелік населених пунктів, які підлягають евакуації.

Теги:
Україна
Харків
Харківщина
Олег Синєгубов
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