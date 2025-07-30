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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Білий янгол" збив ворожий дрон, який намагався атакувати авто з цивільними під час евакуації

"Білий янгол" збив ворожий дрон, який намагався атакувати авто з цивільними під час евакуації

Юлія Юліна
30 липня, 2025 середа
19:48
Війна з Росією

Поліція спільно з волонтерами здійснила кілька заїздів до Покровська, аби евакуювати людей з прифронтового міста. За один рейс вдається вивезти до 8 осіб

Зміст

Про це повідомила пресслужба поліції.

Зазначається, що заявки на евакуацію надходять постійно. Охочі виїхати беруть лише найнеобхідніше та домашніх улюбленців. Деякі люди оговтуються після поранених унаслідок обстрілів.

"Під час однієї з евакуацій ворожий дрон намагався атакувати екіпаж. Поліцейським вдалося вчасно збити його за допомогою спеціальної рушниці", - розповіли у пресслужбі.

Зазначається, що екіпажу вдалося завершити цей та інші рейси успішно. Евакуйовані люди перебувають у безпеці.

Нагадаємо, що "Білі янголи" — це підрозділ патрульної поліції України, який виконує гуманітарні та евакуаційні місії в зонах активних бойових дій, зокрема на прифронтових територіях.

Ці поліціянти займаються:

  • евакуацією цивільних, особливо дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю;
  • доставкою гуманітарної допомоги — їжі, води, ліків;
  • інформуванням місцевого населення про безпеку, правила поведінки під час обстрілів, шляхи евакуації.
Теги:
Новини
Донеччина
Покровськ
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