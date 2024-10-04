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Росіяни атакували FPV-дронами "Білих янголів", які евакуювали цивільних із Сумщини

Юлія Юліна
4 жовтня, 2024 п'ятниця
20:01
Війна з Росією "Білі янголи"

"Білі янголи", які евакували цивільних із Білопільського району Сумської області, потрапили під атаку російських FPV-дронів. Екіпаж урятувала броньована автівка

Зміст

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Згідно з повідомленням, екіпаж потрапив під обстріл тоді, коли вивіз родину з дітьми з-під обстрілів на Сумщині, а потім повернувся за ще однією групою цивільних.

"Страх дітей від постійних вибухів змусив ще одну сім’ю покинути свою домівку на прикордонні Сумщини та переїхати до безпечнішого місця. У цьому їм допомогли правоохоронці. Працівники підрозділу "Білий янгол" укотре вирушили на обстрілювану ворогом Білопільщину, аби врятувати мирних мешканців, які вже не мають сили жити в постійному страху за своє життя та життя своїх близьких", - розповіли правоохоронці.

У поліції зазначили, що евакуйована родина складається з трьох дітей, мами та дідуся. Також сім'я узяла з собою трьох собак і кота.

"Цього ж дня, повертаючись на Білопільщину, щоб евакуювати ще одну групу людей, поліцейські потрапили під атаку російських FPV-дронів. На щастя, завдяки броньованому авто ніхто не постраждав", - розповіли в пресслужбі.

Теги:
Новини
Сумщина
окупанти
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