Росіяни атакували FPV-дронами "Білих янголів", які евакуювали цивільних із Сумщини
"Білі янголи", які евакували цивільних із Білопільського району Сумської області, потрапили під атаку російських FPV-дронів. Екіпаж урятувала броньована автівка
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Згідно з повідомленням, екіпаж потрапив під обстріл тоді, коли вивіз родину з дітьми з-під обстрілів на Сумщині, а потім повернувся за ще однією групою цивільних.
"Страх дітей від постійних вибухів змусив ще одну сім’ю покинути свою домівку на прикордонні Сумщини та переїхати до безпечнішого місця. У цьому їм допомогли правоохоронці. Працівники підрозділу "Білий янгол" укотре вирушили на обстрілювану ворогом Білопільщину, аби врятувати мирних мешканців, які вже не мають сили жити в постійному страху за своє життя та життя своїх близьких", - розповіли правоохоронці.
У поліції зазначили, що евакуйована родина складається з трьох дітей, мами та дідуся. Також сім'я узяла з собою трьох собак і кота.
"Цього ж дня, повертаючись на Білопільщину, щоб евакуювати ще одну групу людей, поліцейські потрапили під атаку російських FPV-дронів. На щастя, завдяки броньованому авто ніхто не постраждав", - розповіли в пресслужбі.
- У червні під час евакуації на Авдіївському напрямку "Білі янголи" потрапили під удар ворожого БПЛА.
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