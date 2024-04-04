Білорусь передала пропагандистські книги в школи на ТОТ України, - Спротив
Білорусь відправила школам на тимчасово окупованих територіях України пропагандистські книги з "фонду Олексія Талая"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що "фонд Олексія Талая" названий на честь параолімпійця, який є маріонеткою президента Білорусі Олександра Лукашенка.
"По факту фонд є кишеньковою прокладкою", - пишуть у Спротиві.
Крім цього, більшість книг є суто пропагандистськими і є частиною російської літератури. Також учасники фонду пообіцяли допомогти окупантам з організацією "уроків про патріотизм".
- Нещодавно Лукашенко заявив, що його країна готується до війни - там триває підсилення оборонної готовності.
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