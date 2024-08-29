Білорусь уперше застосувала авіацію проти російського "шахеда", запущеного по Україні, - Беларускі Гаюн

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що ударний безпілотник типу Shahed залетів на територію Білорусі в Єльському районі близько 03:30.

Зазначається, що після того, як "шахед" залетів у повітряний простір Білорусі, винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин "ганявся за порушником". Уже близько 03:55 в Єльському районі Гомельської області чули щонайменше 2 вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі.

"Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову мету в небі - російський дрон-камікадзе типу "шахед", - йдеться у повідомленні.