Білорусь уперше застосувала авіацію проти російського "шахеда", запущеного по Україні, - Беларускі Гаюн
Уночі 29 серпня російський Shahed, який був запущений по території України, залетів у повітряний простір Білорусі. Країна вперше застосувала авіацію для збиття дрона
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що ударний безпілотник типу Shahed залетів на територію Білорусі в Єльському районі близько 03:30.
Зазначається, що після того, як "шахед" залетів у повітряний простір Білорусі, винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин "ганявся за порушником". Уже близько 03:55 в Єльському районі Гомельської області чули щонайменше 2 вибухи і спостерігали яскравий спалах у небі.
"Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову мету в небі - російський дрон-камікадзе типу "шахед", - йдеться у повідомленні.
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Російська терористична армія ввечері 28 серпня запустила на територію України ударні безпілотники: у Київській області працювала ППО, у столиці впали уламки.
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