Боєприпаси та безпілотники: Литва надала Україні нову партію військової допомоги

Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

"11 липня до України були доставлені безпілотники, боєприпаси калібру 5,56х45 мм та розкладні каримати для української армії", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві зазначили, що Литва надає Україні довгострокову підтримку розміром 1 млрд євро.,

"Литва вже надала Україні військову допомогу на суму близько 641 млн євро. Цього року вже надано близько 115 мільйонів євро, і ми хочемо зберегти цю динаміку - до перемоги", - додали у відомстві.