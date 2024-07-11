Боєприпаси та безпілотники: Литва надала Україні нову партію військової допомоги
Україна у четвер, 11 липня, отримала нову партію військової допомоги від Литви. Вона містить безпілотники, боєприпаси та розкладні каримати
Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
"11 липня до України були доставлені безпілотники, боєприпаси калібру 5,56х45 мм та розкладні каримати для української армії", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві зазначили, що Литва надає Україні довгострокову підтримку розміром 1 млрд євро.,
"Литва вже надала Україні військову допомогу на суму близько 641 млн євро. Цього року вже надано близько 115 мільйонів євро, і ми хочемо зберегти цю динаміку - до перемоги", - додали у відомстві.
- Агентство оборонних ресурсів при Міноборони уклало контракти на закупівлю різних типів безпілотників у терміновому порядку на суму майже 36 млн євро.
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