Міноборони Литви терміново закупить дрони на 36 млн євро
Агентство оборонних ресурсів при Міноборони уклало контракти на закупівлю різних типів безпілотників у терміновому порядку на суму майже 36 млн євро
Про це повідомляє міноборони Литви.
Передбачається закупівля розвідувальних безпілотників малого класу у латвійської компанії Edge Autonomy, а також домовлено про закупівлю розвідників мінікласу літакового типу від естонського виробника Threod Systems. Також підписано угоду з UAB "Deftools" щодо закупівлі дронів класу мікро - квадрокоптерів.
Зазначається, що вартість цих придбань становить майже 36 мільйонів євро. Переважна більшість безпілотників буде поставлена цієї осені, решта – на початку 2025 року, зазначили у міноборони країни.
"Закупівлі проводяться в терміновому порядку з метою якнайшвидшого зміцнення потенціалу безпілотних літальних апаратів та інтеграції їх до можливостей збройних сил Литви. У збройних силах Литви розробляються бойові та забезпечення всіх типів і військових розмірів. Придбання та розгортання безпілотних літальних апаратів є одним із головних пріоритетів сучасних збройних сил, і розвиток цього потенціалу, який триває вже понад 15 років, набирає обертів. Збройні сили підкріплюються вже наявними безпілотними можливостями, які надалі розширюються, для яких також планується впровадження системи навчання", - розповіли в оборонному відомстві Литви.
До 2030 року близько 200 мільйонів євро заплановано на придбання всіх типів безпілотних авіаційних систем. Щороку планується виділяти в середньому 30 мільйонів євро, йдеться у повідомленні.
- 2 липня Литва надіслала Російській Федерації ноту протесту через порушення повітряного простору країни 30 червня.
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