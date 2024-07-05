Міноборони Литви терміново закупить дрони на 36 млн євро

Про це повідомляє міноборони Литви.

Передбачається закупівля розвідувальних безпілотників малого класу у латвійської компанії Edge Autonomy, а також домовлено про закупівлю розвідників мінікласу літакового типу від естонського виробника Threod Systems. Також підписано угоду з UAB "Deftools" щодо закупівлі дронів класу мікро - квадрокоптерів.

Зазначається, що вартість цих придбань становить майже 36 мільйонів євро. Переважна більшість безпілотників буде поставлена ​​цієї осені, решта – на початку 2025 року, зазначили у міноборони країни.

"Закупівлі проводяться в терміновому порядку з метою якнайшвидшого зміцнення потенціалу безпілотних літальних апаратів та інтеграції їх до можливостей збройних сил Литви. У збройних силах Литви розробляються бойові та забезпечення всіх типів і військових розмірів. Придбання та розгортання безпілотних літальних апаратів є одним із головних пріоритетів сучасних збройних сил, і розвиток цього потенціалу, який триває вже понад 15 років, набирає обертів. Збройні сили підкріплюються вже наявними безпілотними можливостями, які надалі розширюються, для яких також планується впровадження системи навчання", - розповіли в оборонному відомстві Литви.

До 2030 року близько 200 мільйонів євро заплановано на придбання всіх типів безпілотних авіаційних систем. Щороку планується виділяти в середньому 30 мільйонів євро, йдеться у повідомленні.