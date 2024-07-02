Литва надіслала ноту протесту Росії через порушення повітряного простору

Про це йдеться на сайті литовського міністерства закордонних справ.

У повідомленні зазначається, що МЗС Литовської Республіки 2 липня викликало представників російського посольства й вручило ноту протесту стосовно порушення РФ повітряного простору держави.

Відомо, що інцидент стався ввечері 30 червня: тоді літак авіакомпанії РФ "Перемога", який прямував з аеропорту Внуково в Москві до аеропорту Чхраброво в Калінінградській області, незаконно перетнув повітряний простір Литви - він перебував над Балтійським морем протягом близько хвилини.

"Міністерство закордонних справ висловило протест представникам посольства Російської Федерації щодо цього інциденту та зажадало від відповідальних російських інституцій якомога швидше надати пояснення та вжити всіх необхідних заходів для недопущення повторення подібних інцидентів у майбутньому", - акцентують у повідомленні.