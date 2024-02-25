Боїв у центрі Роботиного немає, - депутат Запорізької облради Лишенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні дуже активізувався Роботинський напрямок. Це вже відомий факт. Ворог намагається активно проводити наступальні дії, що дало можливість окупантам інколи доходити до села. Будь-які спроби ворога захопити Роботине Сили оборони зупиняють. Противник знищується, навіть якщо заходить у Роботине. Загалом ситуація трішки гірша, ніж була місяць тому, але краща, ніж рік тому”, - розповів Лишенко.

За словами Лишенка, ситуація в Роботиному дуже динамічна, але станом на сьогодні боїв у центрі села немає.

"Я не маю інформації, що окупанти змогли прорватися до центра Роботиного. Це взагалі важко виміряти. Оскільки Роботине не дуже велике село. Тому відстань від центру до околиць Роботиного може бути до 100 метрів. Якщо кілька окупантів і добігли до центру Роботиного, їх ліквідували, то це точно не бої в центрі села. Бої в центрі Роботиного будуть, коли ворог вийде на околиці села. Сьогодні ніяких боїв в центрі села немає", - додав він.

