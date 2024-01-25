Болгарія продовжила тимчасовий захист для біженців з України

Про це повідомляє Novinite.

Зазначено, що рада міністрів Болгарії оголосила про продовження захисту для українських біженців, яке набуде чинності 4 березня 2024 року й триватиме один рік.

Таке рішення болгарський уряд прийняв після того, як Єврокомісія продовжила дію Директиви про тимчасовий захист.

"Болгарія разом зі своїми європейськими партнерами підтверджує свою відданість наданню безпечного притулку", - наголосили в Novinite.