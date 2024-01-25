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Болгарія продовжила тимчасовий захист для біженців з України

25 січня, 2024 четвер
22:34
біженці з України Болгарія

Відповідно до рішення Європейської комісії, уряд Болгарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців на рік

Про це повідомляє Novinite.

Зазначено, що рада міністрів Болгарії оголосила про продовження захисту для українських біженців, яке набуде чинності 4 березня 2024 року й триватиме один рік.

Таке рішення болгарський уряд прийняв після того, як Єврокомісія продовжила дію Директиви про тимчасовий захист. 

"Болгарія разом зі своїми європейськими партнерами підтверджує свою відданість наданню безпечного притулку", - наголосили в Novinite.

  • Країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року. Захист продовжували вже двічі, тож надалі Євросоюз має шукати інші варіанти легалізації перебування втікачів від війни.
  • За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%).
  • 28 грудня уряд Болгарії продовжив термін дії програми гуманітарної допомоги українським біженцям – вони зможуть користуватися державною підтримкою на чинних умовах до 30 квітня 2024 року.
Теги:
Суспільство
Світ
Україна
Болгарія
біженці
Війна з Росією
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