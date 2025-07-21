Британія запровадила санкції проти 135 суден тіньового флоту РФ та знизила граничну ціну на російську нафту

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Ці санкції мають на меті перекрити надходження нафтових коштів до "військової скарбниці" Путіна та паралізувати дії його ослабленого тіньового флоту.

Нові обмеження, зокрема, торкаються 135 танкерів, які з початку 2024 року незаконно перевезли вантажів на суму $24 мільярди.

Обмеження також накладені на компанію INTERSHIPPING SERVICES LLC, яка реєструє судна тіньового флоту під прапором Габону, що щороку транспортують товарів на $10 мільярдів в інтересах Росії.

Санкції торкнулися й LITASCO MIDDLE EAST DMCC, що пов’язана з російським нафтовим гігантом "Лукойл", яка бере участь у перевезенні великих обсягів російської нафти тіньовими маршрутами.

Окрім цього, Британія та ЄС знизили граничну ціну на російську нафту.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що черговий пакет санкцій спрямований на руйнування нелегальної схеми перевезення російської нафти, яка годує воєнну економіку Кремля. За його словами, нові обмеження ще більше підірвуть тіньовий флот Росії, а також суттєво скоротять її енергетичні прибутки.

"Допоки Путін затягує із проведенням реальних мирних переговорів, ми не залишимося осторонь. Британія діятиме рішуче й надалі, використовуючи всі можливості нашого санкційного механізму для того, щоб тиснути на режим, що веде загарбницьку війну. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною", — наголосив Ламмі.

Він підкреслив, що Велика Британія продовжує дотримуватися принципової позиції щодо тих, хто підтримує російський енергетичний сектор, зокрема, сприяє перевезенню нафти, допомагає обслуговувати судна тіньового флоту та бере участь у фінансуванні незаконної війни.