Британська розвідка назвала напрямок основного удару РФ на Донеччині
За оцінкою британської розвідки, російська окупаційна армія зосередила основні зусилля на Авдіївсько-Покровському напрямку
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
У відомстві зазначили, що на цьому напрямку протягом останніх 72 годин спостерігався високий рівень бойової активності російських військ, зокрема, в районі Авдіївки та Покровська.
"Російські війська досягли незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно на 3 км південніше російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка Перша", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки Британії, далі на південь росіяни не здійснили жодних значних просувань.
Окрім цього, Сили оборони відбили російські атаки на село Невельське, і село, ймовірно, залишається під контролем України.
"Протягом наступного тижня цей сектор, ймовірно, залишатиметься зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагатимуться зберегти оперативний темп, попри значні втрати", - попередили в оборонному відомстві Великої Британії.
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Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ станом на 13:00, від початку доби 4 червня на фронті відбулося 42 бойових зіткнення. Сили оборони відбивають ворожі штурми на кількох напрямках.
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