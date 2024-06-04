Британська розвідка назвала напрямок основного удару РФ на Донеччині

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

У відомстві зазначили, що на цьому напрямку протягом останніх 72 годин спостерігався високий рівень бойової активності російських військ, зокрема, в районі Авдіївки та Покровська.

"Російські війська досягли незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно на 3 км південніше російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка Перша", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки Британії, далі на південь росіяни не здійснили жодних значних просувань.

Окрім цього, Сили оборони відбили російські атаки на село Невельське, і село, ймовірно, залишається під контролем України.

"Протягом наступного тижня цей сектор, ймовірно, залишатиметься зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагатимуться зберегти оперативний темп, попри значні втрати", - попередили в оборонному відомстві Великої Британії.