Від початку доби на фронті відбулось 28 бойових зіткнень, ЗСУ відбивають штурм в районі Кліщіївки

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 11:00.

Ворожі обстріли України

Минулої доби російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням восьми ракет, 62 авіаудари із застосуванням 56 КАБів, здійснили понад 2200 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 128 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

У ніч на 4 червня 2024 року росіяни ударили по Дніпровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К", випущеними з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ракети збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил. Внаслідок падіння уламків після російського ракетного удару є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також, близько опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два припинили своє існування.

Ситуація на основних напрямках фронту

Від початку цієї доби вже відбулося 28 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку з початку доби агресор активних наступальних дій не проводив. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі. За уточненими даними, за вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 174 окупанти. Крім того, наші воїни знищили одну бойову броньовану машину, 12 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено сім артилерійських систем, вісім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито одну ворожу атаку поблизу Степової Новоселівки. Тривають бої в районі Синьківки. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено. За минулу добу загальні втрати ворога склали 125 осіб. Знищено один танк, два автомобілі та наземний дрон. Пошкоджено дві артилерійські системи та один зенітно-ракетний комплекс противника.

На Лиманському напрямку російські загарбники намагаються наблизитися до наших позицій неподалік Ямполя. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Краматорському напрямку з початку доби українські воїни відбивають штурмові дії ворога в районі Кліщіївки. Наші оборонці успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. Наразі ворог здійснив уже шість спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Птичого. Дві атаки відбито, чотири боєзіткнення ще тривають. Підрозділи Сил оборони докладають максимум зусиль для стримування російських загарбників та недопущення їх просування в глибину нашої території. За минулу добу агресор втратив на цьому напрямку 116 осіб загиблими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, два засоби РЕБ і два автомобілі.

На Курахівському напрямку ситуація напружена. В районі Красногорівки ворог намагається відтіснити наші підрозділи із займаних позицій, триває бій.

На Времівському напрямку з початку доби вже відбито одну ворожу атаку поблизу Старомайорського. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Золотої Ниви. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, окупанти двічі намагалися потіснити українські підрозділи поблизу Кринок. Втрат наших позицій не допущено.

Сили оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу ворога

Минулої доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО, один артилерійський засіб і два склади боєприпасів противника.