Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулось 28 бойових зіткнень, ЗСУ відбивають штурм в районі Кліщіївки

Від початку доби на фронті відбулось 28 бойових зіткнень, ЗСУ відбивають штурм в районі Кліщіївки

4 червня, 2024 вiвторок
13:24
Війна з Росією на фото ситуація на фронті

Від початку доби 4 червня на фронті відбулося 28 бойових зіткнень. Сили оборони відбивають ворожий штурм на Краматорському напрямку в районі Кліщіївки

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 11:00. 

Ворожі обстріли України

Минулої доби російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням восьми ракет, 62 авіаудари із застосуванням 56 КАБів, здійснили понад 2200 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 128 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

У ніч на 4 червня 2024 року росіяни ударили по Дніпровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К", випущеними з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ракети збили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил. Внаслідок падіння уламків після російського ракетного удару є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також, близько опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два припинили своє існування.

Ситуація на основних напрямках фронту

Від початку цієї доби вже відбулося 28 бойових зіткнень. 

На Харківському напрямку з початку доби агресор активних наступальних дій не проводив. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі. За уточненими даними, за вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 174 окупанти. Крім того, наші воїни знищили одну бойову броньовану машину, 12 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено сім артилерійських систем, вісім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито одну ворожу атаку поблизу Степової Новоселівки. Тривають бої в районі Синьківки. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено. За минулу добу загальні втрати ворога склали 125 осіб. Знищено один танк, два автомобілі та наземний дрон. Пошкоджено дві артилерійські системи та один зенітно-ракетний комплекс противника.

На Лиманському напрямку російські загарбники намагаються наблизитися до наших позицій неподалік Ямполя. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Краматорському напрямку з початку доби українські воїни відбивають штурмові дії ворога в районі Кліщіївки. Наші оборонці успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. Наразі ворог здійснив уже шість спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Птичого. Дві атаки відбито, чотири боєзіткнення ще тривають. Підрозділи Сил оборони докладають максимум зусиль для стримування російських загарбників та недопущення їх просування в глибину нашої території. За минулу добу агресор втратив на цьому напрямку 116 осіб загиблими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, два засоби РЕБ і два автомобілі.

На Курахівському напрямку ситуація напружена. В районі Красногорівки ворог намагається відтіснити наші підрозділи із займаних позицій, триває бій.

На Времівському напрямку з початку доби вже відбито одну ворожу атаку поблизу Старомайорського. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Золотої Ниви. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, окупанти двічі намагалися потіснити українські підрозділи поблизу Кринок. Втрат наших позицій не допущено.

Сили оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу ворога

Минулої доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО, один артилерійський засіб і два склади боєприпасів противника.

  • Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще 1290 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. 
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Читайте також:
Рамштайн-3
Автор Антін Борковський
2 червня, 2024 неділя
Найгірший час у війні пройшов – починається етап, який буде завершальним, - політолог Чех
3 червня, 2024 понедiлок
На зміну Ель-Ніньо: метеорологи прогнозують новий кліматичний феномен, який принесе похолодання
3 червня, 2024 понедiлок
Щоб F-16 не стали мішенями для Су-35: авіаексперт Криволап про головне завдання шведських літаків Saab 340
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.36
    Купівля 40.36
    Продаж 40.97
  • EUR
    Купівля 43.87
    Продаж 44.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
4 червня
14:09
Василь Стус
У Києві збирають кошти на перший у столиці пам'ятник поету Василю Стусу
14:08
Кіліан Мбаппе із фанами Реалу
Мбаппе перейшов із ПСЖ до "Реалу": ЗМІ назвали зарплату форварда у Мадриді
14:04
Верховна Рада
Верховна Рада ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні
13:44
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: на власному подвір'ї загинула жінка
13:40
Посол США в НАТО Джуліанна Сміт
НАТО готує для України безпековий пакет, який наблизить її до членства, - посол США в Альянсі
13:24
Друзі загиблого на війні з РФ Максима Далі Кривцова випустили футболки з його дизайном
13:24
блокада кордону, Польща
На кордоні з Білорусією група мігрантів напала на польського прикордонника
13:20
Ексклюзив
Літак. авіація, Польща
Закриття неба над Україною: аналітик Адамський пояснив, чому Польща вагається
13:09
Rheinmetall
Німеччина додатково замовить у Rheinmetall 200 тис. артснарядів
12:50
Україна у травні встановила рекорд з експорту цукру
12:40
кіберзахист
Польща після атаки російських хакерів виділить $760 млн на посилення кібербезпеки
12:34
Наталка Діденко розповіла, де в Україні 5 червня пройдуть дощі з грозами
12:31
світло
"Бот для доносів на сусідів": РФ вигадала фейк, пов'язаний із вимкненнями світла в Україні
12:24
Ексклюзив
F-16
Літаки F-16 і Saab відкривають Україні можливість бити по оборонних заводах РФ та захищати прикордоння, - авіаексперт Храпчинський
12:24
OPINION
Віталій Портников
Ми спостерігаємо справжній цивілізаційний розкол між Заходом і Глобальним Півднем
12:22
військовий квиток, мобілізація
У Міноборони розповіли, чи продовжать термін оновлення даних для військовозобов'язаних
12:14
Олександр Дубінський
"Почуємо багато цікавого": у ДБР заявили, що розслідування справи Дубінського про держзраду на завершальному етапі
11:52
Тореадори з Васюківки
В Україні екранізують книжку "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка
11:48
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Трюдо розповів, яка тема є головною для Канади на Саміті миру
11:46
навчально-тренувальний літак SF-260 D
У Туреччині під час тренувань розбився військовий літак: загинули 2 людини
11:40
Ексклюзив
ЗРК С-300 РФ
Завдяки знищенню С-300/400 поблизу Білгорода росіянам стане складніше бити по Харкову, - військовий експерт Притула
11:39
електроенергія
Більший дефіцит і ліміти споживання для всіх областей: ситуація в енергосистемі на 4 червня
11:34
загиблі діти
Унаслідок російської агресії в Україні загинула 551 дитина, - Офіс генпрокурора
11:31
землетрус
У Грузії стався землетрус магнітудою 5,4
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін залучає Медведчука для підкуплення політиків ЄС, а Росія знищила в Україні понад 700 шкіл. Акценти світових ЗМІ 4 червня
11:08
радбез ООН
США подали в Радбез ООН резолюцію на підтримку мирної угоди Байдена щодо Гази
11:03
ДТП на Вінниччині
На Вінниччині перекинувся екскурсійний автобус зі школярами: постраждали семеро людей
10:51
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 червня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
10:46
вибори до Європарламенту
У Литві почалося дострокове голосування на виборах до Європарламенту
10:44
Оновлено
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони: майже 1,4 млн українців оновили дані у "Резерв+", серед них 190 тис. жінок
10:37
Готував теракти проти працівників ТЦК: на Запоріжжі СБУ затримала завербованого ФСБ охоронця енергокомпанії
10:35
Оновлено
РФ атакувала Дніпро: внаслідок падіння уламків ракет постраждали 8 людей, зокрема діти
10:32
Олаф Шольц
Удари німецькою зброєю по Росії не сприятимуть ескалації, - Шольц
10:06
Ейрік Крістофферсен
НАТО має два-три роки для підготовки до можливого конфлікту з РФ, - командувач армії Норвегії
09:59
Оновлено
прикордонники Південної Кореї
Південна Корея відновлює військову присутність уздовж лінії розмежування з КНДР
09:54
На Донеччині російські окупанти вбили двох місцевих мешканців
09:46
Ексклюзив
Бронювання військовозобов'язаних працівників
"Бронювання працює, але є нюанси": Згурець пояснив, у яких випадках працівників ОПК можуть мобілізувати
08:54
ППО, обстріл, ЗСУ
Нічна атака РФ: українська ППО знищила дві крилаті ракети та два безпілотники
08:50
Ексклюзив
російська школа
Пропаганда з "дідами на зубочистках", а на уроках складають дрони, - депутатка Херсонської міськради про "освіту" на ТОТ
08:20
речник Держдепу США Метью Міллер
Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль: держдеп США про відмову Пекіна від участі в Саміті миру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV