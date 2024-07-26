Британська розвідка назвала причину, через яку РФ скасувала парад на День ВМФ у 2024 році
Росія скасувала парад у 2024 році на День військово-морського флоту через те, що не може гарантувати повний захист своїх сил
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що цьогоріч парад військових кораблів мав відбутися 28 липня 2024 року, проте його скасували через міркування безпеки.
"Це не перше скасування заходів після вторгнення Росії в Україну. Однак це найбільш гучна подія. Це підкреслює зростаючу тенденцію того, що Росія не може гарантувати захист своїх сил", - вважають у розвідці.
Довідка. День військово-морського флоту Росії - це щорічне свято "морської могутності", призначене для відзначення ВМФ Російської Федерації. Попри те, що ця подія була популярною в 1970-х роках, у 1980 році її скасували до 2017 року, коли лідер Росії Володимир Путін відновив її як державне свято.
Хоча святкування відбуваються по всій території Росії, головна подія проходить у Санкт-Петербурзі, де російські кораблі йдуть парадом річкою Нева до військово-морської бази Кронштадт.
- Цьогоріч Росія вже скасовувала святкування 9 травня в окупованому Криму. Це сталося з міркувань безпеки.
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