Британська розвідка назвала причину, через яку РФ скасувала парад на День ВМФ у 2024 році

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що цьогоріч парад військових кораблів мав відбутися 28 липня 2024 року, проте його скасували через міркування безпеки.

"﻿﻿Це не перше скасування заходів після вторгнення Росії в Україну. Однак це найбільш гучна подія. Це підкреслює зростаючу тенденцію того, що Росія не може гарантувати захист своїх сил", - вважають у розвідці.

Довідка. День військово-морського флоту Росії - це щорічне свято "морської могутності", призначене для відзначення ВМФ Російської Федерації. Попри те, що ця подія була популярною в 1970-х роках, у 1980 році її скасували до 2017 року, коли лідер Росії Володимир Путін відновив її як державне свято.

﻿﻿Хоча святкування відбуваються по всій території Росії, головна подія проходить у Санкт-Петербурзі, де російські кораблі йдуть парадом річкою Нева до військово-морської бази Кронштадт.