Британська розвідка оцінила наслідки знищення російського корабля "Сергій Котов"
За останні п'ять тижнів українським силам вдалося потопила три військових російських кораблів. Таким чином Україна продовжує обмежувати свободу маневру Чорноморського флоту РФ
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Відомство нагадує, що 5 березня у Головному управлінні розвідки України заявили про ліквідацію російського патрульного корабля "Сергій Котов" неподалік Керченської протоки у східній частині Чорного моря.
Зазначається, що "Сергія Котова" потопили українські морські безпілотники Magura V5. Дрони того ж типу використовувалися при атаці на російський десантний корабель року "Цезар Куніков" 14 лютого 2024 року.
За даними мініоборони Британії, "Сергій Котов" вступив до складу Чорноморського флоту лише у липні 2022 року. Раніше він зазнав нападу БПЛА у липні та вересні 2023 року, отримав незначні пошкодження і в обох випадках незабаром повернувся до ладу.
Британська розвідка наголошує, що це третє судно Чорноморського флоту Росії, яке затонуло за останні п'ять тижнів.
"Ймовірно через втрату ЧФ 15 лютого 2024 року був відправлений у відставку командувач ЧФ адмірал Віктор Соколов. Україна продовжує обмежувати свободу маневру ВМФ Росії в Чорному морі", - додають у британському відомстві.
- Нагадаємо, уночі вівторка, 5 березня, українські військові за допомогою морських дронів знищили патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" у тимчасово окупованому Криму. Серед екіпажу є загиблі та поранені.
- У Головному управлінні розвідки згодом повідомили, що внаслідок ураження корабля "Сергій Котов" постраждали щонайменше 27 окупантів.
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