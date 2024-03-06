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Унаслідок знищення корабля РФ "Сергій Котов" постраждали щонайменше 27 окупантів, - ГУР

6 березня, 2024 середа
11:08
Війна з Росією Ураження корабля РФ "Сергій Котов"

У Головному управлінні розвідки повідомили, що внаслідок ураження російського корабля "Сергій Котов" 5 березня 2024 року постраждали щонайменше 27 окупантів

Про це пише ГУР.

"За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "Сергій Котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще сім окупантів загинули.

Натомість у розвідці зауважили, що інформація уточнюється. 

  • Уночі вівторка, 5 березня, українські військові за допомогою морських дронів знищили патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" у тимчасово окупованому Криму. Серед екіпажу є загиблі та поранені.
Теги:
Крим
корабель
окуповані території
окупанти
ГУР
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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2024, середа
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