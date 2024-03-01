Британська розвідка оцінила рівень і перспективи військової промисловості РФ

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що у 2023 році російська військова промисловість значно збільшила обсяги виробництва. Це було досягнуто завдяки розширенню робочої сили приблизно до 3,5 мільйона осіб, збільшенню змінності та розширенню існуючих виробничих ліній, а також відновленню непрацюючих потужностей.

Значна частка збільшення виробництва припадає на ремонт й модернізацію наявних запасів, а не на нове виробництво. Наприклад, більшість бойових танків, що були вироблені у 2023 році, складались з відремонтованих машин.

Водночас виробництво артилерійських боєприпасів різко зросло у 2023 році й, ймовірно, буде збільшуватися далі у 2024 році. Проте виробництво боєприпасів, ймовірно, досягне піку в наступні 12 місяців через обмеження потужностей.

"﻿﻿Хоча оборонна промисловість не в змозі повністю задовольнити вимоги російських операцій проти України, вона майже напевно здатна забезпечити матеріальну перевагу над Україною протягом 2024 року", - йдеться у повідомленні.