Британська розвідка оцінила, як втрата другого літака А-50У вплине на армію РФ

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що через тиждень після ураження другого літака А-50У Росія, найімовірніше, заборонила польоти повітряного судна біля України.

"Це, ймовірно, продовжуватиметься доти, доки триватимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити ще один важливий засіб, а також щодо того, як зменшити загрозу, яку становить українська протиповітряна оборона", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, втрата літака може значно погіршити ситуаційну обізнаність екіпажів літаків. На думку Британії, Росія не може дозволити собі таку "прогалину" в можливостях. Через це ворог, ймовірно, буде вивчати інші варіанти, щоб подолати цю проблему шляхом перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику заради забезпечення ефективної повітряної підтримки, яку потребують ворожі сухопутні війська.

"Втома літаків і екіпажів майже напевно посилиться, коли А-50 повернуться до операцій, а флот буде дедалі більше розтягнутий. Цілком реально, що Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, щоб пом'якшити цю проблему", - йдеться у повідомленні.