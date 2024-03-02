Британська розвідка оцінила, як втрата другого літака А-50У вплине на армію РФ
Втрата російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У значно погіршить контроль РФ у небі
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що через тиждень після ураження другого літака А-50У Росія, найімовірніше, заборонила польоти повітряного судна біля України.
"Це, ймовірно, продовжуватиметься доти, доки триватимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити ще один важливий засіб, а також щодо того, як зменшити загрозу, яку становить українська протиповітряна оборона", - йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, втрата літака може значно погіршити ситуаційну обізнаність екіпажів літаків. На думку Британії, Росія не може дозволити собі таку "прогалину" в можливостях. Через це ворог, ймовірно, буде вивчати інші варіанти, щоб подолати цю проблему шляхом перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику заради забезпечення ефективної повітряної підтримки, яку потребують ворожі сухопутні війська.
"Втома літаків і екіпажів майже напевно посилиться, коли А-50 повернуться до операцій, а флот буде дедалі більше розтягнутий. Цілком реально, що Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, щоб пом'якшити цю проблему", - йдеться у повідомленні.
- Ввечері п'ятниці, 23 лютого, Сили оборони України знищили російський літак А-50У. У Росії натомість заявили про падіння літального апарату, унаслідок якого загорівся очерет.
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