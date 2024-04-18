Британська розвідка проаналізувала активність Чорноморського флоту РФ після заміни командувача

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 1 квітня 2024 року фрегат з керованими ракетами типу "Григорович" провів роботу з поводження з озброєнням на базі в порту Новоросійськ. Сучасні російські військові кораблі, такі як фрегат "Григорович", мають системи вертикального пуску для стрільби крилатими ракетами по морських та наземних цілях. Такі ракети історично перезаряджалися у Севастополі.

Проте РФ в основному відвела свої кораблі й підводні човни Чорноморського флоту з Севастополя далі на схід до Новоросійська. Після усунення командувача ЧФ у березні 2024 року флот був найменш активним з початку війни.

"Оскільки флот залишиться поряд із Новоросійськом, як найкращий спосіб уникнути українського нападу з моря, його інфраструктура технічного обслуговування, логістики та поводження з озброєнням у Новоросійську, швидше за все, була вдосконалена, щоб підтримувати нові умови базування на невизначений термін", - вважають у розвідці.