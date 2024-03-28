Британська розвідка розповіла про заходи русифікації на ТОТ України

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що російська Академія національної економіки та державного управління запускає магістерську програму "Державне та муніципальне управління", завдяки якій, за словами представника університету, випускники матимуть навички для роботи на всіх рівнях влади, зокрема в окупованих Донецьку та Луганську, а також в Херсонській та Запорізькій областях.

Натомість міністр юстиції Росії Костянтин Чуйченко нещодавно заявив, що РФ створила 58 федеральних виправних установ на тимчасово окупованих територіях в Україні.

У розвідці припускають, що це може бути пов’язано з планами президента Росії Володимира Путіна створити нову адміністративну еліту, як зазначено в його зверненні до нації минулого місяця, та виданням президентського указу в січні 2024 року про створення нового кадрового резерву.

За даними Британії, інші подібні заходи на окупованих територіях включають поширення російської системи правосуддя, нав’язування російської освітньої програми, видачу російських паспортів та розбудову російської телекомунікаційної інфраструктури.