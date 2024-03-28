Росія не може повернути жителям ТОТ електроенергію: Спротив розповів, де найважча ситуація

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на окупованих територіях Донеччини понад 10 тис. абонентів залишаться без світла вже тижні. Найважча ситуація у Горлівці, та у деяких районах Донецька через відсутність енергетиків.

"Окупаційна адміністрація не здатна налагодити відновлення регіону, адже є суто ставлениками, які обслуговують військову кампанію Кремля. Москва теж не поспішає надавати допомогу, адже життя українців для терористів нічого не вартує", - йдеться у повідомленні.

У Спротиві наголосили, що забезпечення життєдіяльності на захоплених землях - прямий обов’язок окупантів, згідно з міжнародним правом.