Росія не може повернути жителям ТОТ електроенергію: Спротив розповів, де найважча ситуація
Російська окупаційна влада не може подолати руйнування інфраструктури внаслідок бойових дій на тимчасово захоплених територіях. Найважча ситуація на Донеччині
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що на окупованих територіях Донеччини понад 10 тис. абонентів залишаться без світла вже тижні. Найважча ситуація у Горлівці, та у деяких районах Донецька через відсутність енергетиків.
"Окупаційна адміністрація не здатна налагодити відновлення регіону, адже є суто ставлениками, які обслуговують військову кампанію Кремля. Москва теж не поспішає надавати допомогу, адже життя українців для терористів нічого не вартує", - йдеться у повідомленні.
У Спротиві наголосили, що забезпечення життєдіяльності на захоплених землях - прямий обов’язок окупантів, згідно з міжнародним правом.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять інформаційну операцію, використовуючи фейкові листування з підлітками, щоб дискредитувати українське підпілля.
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